Медведев: Россия гордится героями СВО

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о гордости страны за героев специальной военной операции.

Медведев: Россия гордится героями СВО
© РИА Новости
"Вы, безусловно, не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится", - сказал Медведев, выступая перед участниками второго потока программы "Время героев".

Его слова приведены на сайте программы.

Как отметил Медведев, сейчас ветераны СВО, поступившие на программу подготовки управленческих кадров, открывают "дверь в другой мир".

"От того, как вы откроете ее, зависят ваши результаты. Я уверен, что силы воли вам не занимать", - обратился замглавы СБ РФ к участникам "Времени героев".