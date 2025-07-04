Медведев: Россия гордится героями СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о гордости страны за героев специальной военной операции.
"Вы, безусловно, не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится", - сказал Медведев, выступая перед участниками второго потока программы "Время героев".
Его слова приведены на сайте программы.
Как отметил Медведев, сейчас ветераны СВО, поступившие на программу подготовки управленческих кадров, открывают "дверь в другой мир".
"От того, как вы откроете ее, зависят ваши результаты. Я уверен, что силы воли вам не занимать", - обратился замглавы СБ РФ к участникам "Времени героев".