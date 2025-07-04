Президент Эстонии отказался запрещать православную церковь

Президент Эстонии Алар Карис снова отказался подписать закон о запрете деятельности Русской православной церкви в стране, посчитав, что такое решение противоречит конституционным нормам. Об этом пишет РБК.

Ранее парламент Эстонии принял новую редакцию Закона о церквях и приходах, которая предусматривает основания для принудительного разрыва связи между Эстонской православной церковью и Московским патриархатом. При этом президент Эстонии Алар Карис отказался поддержать это решение.

По словам президента Эстонии, несмотря на внесенные парламентом изменения, он не может подписать документ, нарушающий три статьи Конституции. Карис особо отметил, что следует точнее определить, какие именно зарубежные связи представляют угрозу национальной безопасности.

Президент Эстонии в апреле уже отклонял поправки, предполагающие разрыв канонический связи Эстонской православной христианской церкви Русской православной церковью.

Напомним, что в ЭПЦ ранее заявляли, что церковь не находится в прямом подчинении Московского патриарха и не может нести ответственность за высказывания РПЦ по украинскому кризису.