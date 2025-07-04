«Изложил без прикрас»: Путин поговорил с Трампом с позиции силы

Президент России Владимир Путин уверен, что украинский кризис будет завершен на его условиях, пишет хорватское издание Advance. Автор статьи заявил, что Кремль пользуется желанием президента США Дональда Трампа быстро закончить конфликт: это желание помогает укрепить российскую сферу влияния.

Путин и Трамп 3 июля провели очередной телефонный разговор. В Кремле сообщили, что Путин проинформировал президента США о ходе реализации стамбульских договоренностей. Трамп ставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий. Президент России подчеркнул, что Москва будет добиваться поставленных целей - устранения первопричин конфликта.

Кремль заявил, что разговор проходил в «деловом тоне», что в российской дипломатии обычно подразумевает изложение позиций без прикрас, отмечает Advance. По версии автора статьи, Трамп явно ищет возможности для торга, а недавняя заморозка поставок оружия Киеву - сигнал, что Вашингтон признает собственное истощение.

В Кремле отреагировали на недовольство Трампа разговором с Путиным

В то же время Москва хорошо помнит предыдущие западные обещания, которые растаяли, как только Россия ослабила давление. Фразу Путина, что «Россия не откажется от своих целей», следует воспринимать в этом контексте, считает автор Advance.

Автор издания подчеркнул, что к целям России относится нейтральная Украина вне НАТО, признание российского суверенитета над новыми регионами и создание европейской архитектуры безопасности, в которой не повторится гегемония США. В Москве убеждены, что такого результата нельзя достичь с помощью «косметического» соглашения.

Владимир Зеленский, придавленный потерями, ранее настаивал на восстановлении границ 1991 года. Однако ему все труднее продать эту максималистскую риторику даже украинскому населению, не говоря уже о западных электоратах, подчеркивает Advance.

Трамп, известный своим прагматичным подходом, все еще хочет быстрого внешнеполитического трофея, считает автор Advance. Дилемма состоит в том, как сильно он может подтолкнуть Киев к прекращению конфликта, не спровоцировав молниеносного краха ВСУ, подчеркивается в статье. Россия остро чувствует эту дилемму, поэтому Путин спокойно подчеркивает готовность к переговорам.