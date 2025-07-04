Азербайджанские адвокаты отказываются работать с задержанными россиянами

Азербайджанские адвокаты отказываются браться за дела задержанных в Баку россиян. Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом рассказала мать арестованного Александра Васейро Инна.

По ее словам, сейчас интересы граждан РФ представляют государственные адвокаты, однако они не выходят на связь. По этой причине у близких есть подозрения, что специалисты не стремятся участвовать в защите россиян. Сторонние адвокаты же просто отказываются браться за работу — по их словам, они не понимают обстоятельства дела.

Инна и остальные родственники считают, что отказы адвокатов связаны с политическими мотивами. Васейро добавила, что арестованные сидят в камерах по двое. На условия содержания россияне не жаловались, кормят их нормально, а побои они получили во время задержания.

Напомним, что накануне в Екатеринбурге силовики задержали членов преступной группировки, в составе которой были граждане Азербайджана, также имевшие гражданство РФ. Рейд правоохранителей вызвал недовольство в Баку. После этого местные силовики задержали российских журналистов из агентства «Sputnik Азербайджан» и еще нескольких россиян — преимущественно, специалистов из IT-отрасли.