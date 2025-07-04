Вассерман обвинил ВСУ в желании превратить жителей Сум в живой щит
В случае наступления российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут сделать жителей города Сумы живым щитом. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
По его словам, не желая такой участи местные жители покидают город.
«Террористы исходят из того, что раз все равно погибать, значит, можно совершать любые преступления. Поэтому люди решили просто бежать», - заключил парламентарий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет задачи забрать Сумы, однако такой вариант не исключается, сообщает RT.