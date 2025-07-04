Вассерман обвинил ВСУ в желании превратить жителей Сум в живой щит

В случае наступления российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут сделать жителей города Сумы живым щитом. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

© nsn.fm

По его словам, не желая такой участи местные жители покидают город.

«Террористы исходят из того, что раз все равно погибать, значит, можно совершать любые преступления. Поэтому люди решили просто бежать», - заключил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет задачи забрать Сумы, однако такой вариант не исключается, сообщает RT.