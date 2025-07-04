Чем должны закончиться переговоры Путина с Трампом, объяснил Кедми

Основным ориентиром для России и США в ходе переговоров по Украине станет выполнение обязательств, взятых Россией.

© Deita.ru

Об этом в эфире YouTube-канала «Oleg Besedin» заявил известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, главной целью Дональда Трампа при общении с Владимиром Путиным будет заключение сделки, которая принесет США максимальную экономическую выгоду.

Объясняя это, эксперт отметил, что новый президент США не является военным или традиционным политиком — он бизнесмен и предприниматель. Поэтому его приоритеты будут связаны именно с экономическими интересами страны.

Именно поэтому Трамп будет ориентироваться на условия сделки, максимально выгодные для США. Он согласится на соглашение с Россией только в случае, если его результаты удовлетворят именно экономические потребности Америки.