На Украине планируют легализовать коррупцию в оборонной сфере. Как сообщает «Независимая газета», речь идет о законопроекте, который предполагает введение специального режима для предприятий оборонно-промышленного комплекса, включенных в закрытый перечень Минобороны. Их руководители смогут избежать уголовной ответственности, даже при обнаружении в них признаков преступлений, если действия были направлены на выполнение оборонного контракта или «общественно полезные цели».

По словам экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, после госпереворота на Украине представители Вашингтона, «не доверяя киевским жуликам», создали параллельную систему антикоррупционных органов, которые напрямую подчиняются американцем. Однако ведомства, в том числе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), не проявляли особой активности при экс-президенте США Джо Байдене.

Ситуация изменилась с приходом к власти республиканца Дональда Трампа. Он предложил провести ревизию выделяемых Киеву средств, чтобы доказать причастность демократов к украинским коррупционным схемам и их ответственность за растрату средств американских налогоплательщиков.

«Очевидно, инициированные Вашингтоном расследования также затронут представителей команды Зеленского. Не случайно одним из пострадавших уже стал вице-премьер Алексей Чернышев, которого называют кумом Зеленского», — добавил Олейник.

По словам экс-депутата, в такой ситуации украинские власти решили «подстраховаться». В Верховную раду внесли законопроект, который предлагает исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов. 1 июля его зарегистрировали при поддержке 126 парламентариев, из которых 123 оказались депутатами партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

Заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань отметила, что документ фактически легализует коррупцию, причем в рамках согласованного круга поставщиков Минобороны. Кроме того, антикоррупционные органы фактически потеряют возможность независимо расследовать подобные дела.