Кадыров прокомментировал публикации о своей смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале видео совещания с членами регионального правительства в ходе которого прокомментировал появившиеся очередные публикации о своей смерти.

"Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи — мы живы", - сказал Кадыров.

Он обратил внимание, что в публикациях сделали вывод о том, что руководитель республики "при смерти или уже умер" из-за отсутствия совещания.

Кадыров объяснил, что в Чечне нет необходимости проводить каждый день совещания, потому что система поставлена хорошо и достаточно просто позвонить и дать поручение.