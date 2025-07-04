«Борьба с лукашизмом»: Тихановский отругал белорусов за жадность

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский обрушился с упреками на соотечественников за то, что они прислали ему слишком мало денег на «борьбу с лукашизмом». Видеоозаявление политика опубликовал Telegram-канал Shot.

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В своем обращении Тихановский отметил, что просил у белорусов собрать ему 200 тысяч евро, чтобы организовать «мощный удар по лукашизму».

«Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне 1000 евро и ждете мощного удара по лукашизму через три недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Ждите, ждите дальше, а я буду бороться», - заявил он.

Напомним, что политик ранее был осужден в Белоруссии на 18 лет за воспрепятствование работе ЦИК и подготовку массовых беспорядков. За решеткой он провел чуть более пяти лет и был выпущен на свободу после визита в Белоруссию американского спецпосланника Кита Келлога.

Оппозиционер Тихановский вышел на свободу после разговора Лукашенко и Келлога

При этом жена Сергея Тихановского Светлана Тихановская принимала участие в президентских выборах, которые прошли в Белоруссии 9 августа 2020 года. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его соперница от оппозиции заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская уехала в Литву. Также республику покинули и другие представители оппозиции.

В 2023 году суд в Минске заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы, признав ее виновной в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти и возбуждении социальной вражды и розни.