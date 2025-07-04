СМИ: председателя автономии азербайджанцев лишили гражданства РФ и выдворили из страны

Председателя Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России и выдворили за пределы страны. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на СМИ Азербайджана.

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Информацию об этом активно распространяют также в Telegram-каналах. При этом на сайте Общественной палаты Московской области Ибрагимов пока значится в должности.

Ранее в Екатеринбурге силовиками были задержаны члены преступной группировки, в составе которой были граждане Азербайджана, которые имели также гражданство РФ. В Баку рейд вызвал недовольство, что привело к задержанию российских журналистов в столице Азербайджана. Их обвинили в мошеннических действиях и незаконной коммерческой деятельности.

Как стало ранее известно, комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предполагающий расширение перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства России.

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Кроме того, Совету Госдумы было предложено включить данный законопроект в проект порядка работы нижней палаты парламента на 8 июля для рассмотрения в первом чтении.