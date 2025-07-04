В Молдавии готовятся создать блок оппозиции

Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале о ведении в стране несколькими оппозиционными партиями переговоров о создании единого блока. Он анонсировал появление нового политформирования до конца текущего месяца.

Ранее общественная организация «За Молдову» предложила объединить оппозиционные силы для участия в парламентских выборах. По мнению авторов инициативы, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти.

В настоящее время ведутся переговоры о создании блока левых партий. В него могут войти партия «Будущее Молдовы» бывшего премьер-министра Василия Тарлева, Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона, Партия коммунистов бывшего лидера республики Владимира Воронина, а также формирование «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.

«Хочу подтвердить, что мы ведем серьезные переговоры о создании предвыборного блока на левом фланге. У нас пока нет его названия. До конца июля мы объявим о результатах этих переговоров», - написал Додон на своей странице.

Он выразил уверенность, что переговоры могут завершиться успешно и сформировать блок. Согласно опросу, проведенному социологической компанией IMAS в четверг, около 35% граждан Молдавии готовы поддержать потенциальный блок левых оппозиционных партий («Будущее Молдовы», Партия коммунистов, «Сердце Молдовы» и Партия социалистов) на предстоящих парламентских выборах, которые состоятся 28 сентября.