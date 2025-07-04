Москва внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК.

Накануне, 3 июля, лидеры России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке. После чего Трамп заявил, что остался недоволен переговорами, так как ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

Комментируя это заявление американского лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве очень внимательно относятся к словам Трампа.

«В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами, но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию», - пояснил он.

Также официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что российский лидер Владимир Путин проинформировал коллегу, что Москва ожидает согласование дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.

Названа истинная причина недовольства Трампа разговором с Путиным

Напомним, что в мае по инициативе Владимира Путина были возобновлены прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. В ходе двух раундов стороны договорились об обмене пленными и представили меморандумы, в которых изложены условия урегулирования.

При этом Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». Он также назвал «бессодержательным» продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «на уровне, который не решает ничего».