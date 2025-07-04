Атаку готовили годами. Как Лондон подталкивал Баку к обострению отношений с Москвой

Обострение отношений между РФ и Азербайджаном после задержания подозреваемых в убийстве азербайджанцев в Екатеринбурге стало уже третьим за последнее время. Каждый раз Баку расширяет конфликт с Москвой, приближая его к разрыву отношений. Как пишет «Царьград», такое развитие событий имеет спланированный на Западе сценарий, а с середины 2024 года в столице Азербайджана все чаще замечают представителей британских спецслужб и политических элит.

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Ставка на кавказское направление

В октябре директором MI-6 стал Ричард Мур. Британские СМИ прямо писали, что главными задачами нового начальника Секретной разведывательной службы МИД Великобритании будет противостояние РФ и Китаю. Сразу после назначения Мура к нему в Лондон вызвали Владимира Зеленского, который на тот момент пришел к власти на Украине под лозунгами выстраивания отношений с Россией. С тех пор политика Киева резко изменилась.

В 2022 году план Лондона по нанесению Москве поражения был основан на том, что Украине удастся одержать победу в ходе спецоперации. Однако надежды не сбылись — после перегруппировки и частичной мобилизации РФ подготовилась к украинскому контрнаступлению 2023 года и перевернула ситуацию. Свой провал британская разведка поняла уже через несколько недель, и тогда усилия направили на дестабилизацию общества. Уже 21 июля 2023 года Мур публично обратился к россиянам с призывом к предательству Родины и оказанию помощи MI-6. Однако и этот подход, по всей видимости, не принес эффекта.

Тогда в Лондоне решили активизировать новый вариант, уже этнический. В том, что Великобритания прибегла к кавказскому направлению нет ничего удивительного, ведь до назначения главой MI-6 Мур работал послом в Турции. Через него британские власти выстраивали отношения с Анкарой и ее основным союзником — Баку. Политолог Юрий Светов отметил, что Азербайджан был традиционным направлением для английской внешней политики и спецслужб.

«Британское влияние на Кавказе в целом и в Азербайджане в частности – очень давняя история. Еще в начале XX века английский капитал активно проникал на местные нефтепромыслы, стараясь потеснить русских нефтепромышленников. Пытались разыграть свою партию англичане здесь и во время Гражданской войны, и тем более после распада Советского Союза», — заявил эксперт.

События начали стремительно развиваться осенью 2024 года. Сперва для оценки обстановки и договоренностей на Кавказе побывал руководитель Европейско-Евразийского регионального центра Разведывательного управления Минобороны США Патрик Прайор. В сентябре он посетил Баку, а через месяц — Ереван. Издание предполагает, что от властей Азербайджана он получил «положительный для Запада ответ».

Встречи под прикрытием

Уже спустя неделю в Баку с неофициальным визитом приехал сам Мур. Сообщалось, что он якобы должен был прочитать лекцию в местном университете. Где еще побывал за эти дни начальник британской разведки — неизвестно. Однако, если переговоры и были, то прошли они успешно, ведь уже 11 ноября Баку посетил британский премьер-министр Кир Стармер. Для визита был выбран повод посещения конференции по вопросам изменения климата и сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Однако даже британская пресса отмечала, что это лишь прикрытие для политических встреч.

Востоковед Дмитрий Бридже отмечает, что Запад всегда рассматривал Южный Кавказ как место разрыва евразийской интеграции, связывающей РФ, Иран, Турцию и Китай. Азербайджан же в ней играет ключевое место из-за географического положения.

«Великобритания традиционно действует согласно проверенной стратегии "разделяй и властвуй" – создает напряжение между Москвой и Баку, одновременно подогревая тюркский фактор, персидский фактор и закавказский фактор», — заявил Бридже.

Отметим, что на форуме по изменению климата оказался и турецкий президент Реджеп Эрдоган. Стармер встретился с ним в закрытом режиме, а каких-либо заявлений для прессы после переговоров не последовало. Дальнейшие события подтвердили обоснованность подозрений, что Лондон и Баку затеяли новую игру против России.

«Своевременная трагедия»

На 25–26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге был назначен неформальный саммит лидеров стран СНГ. Президент РФ Владимир Путин отметил успехи в сотрудничестве между бывшими странами СССР и анонсировал расширение работы в самых разных сферах. В кулуарах отмечалось, что это касается в том числе и отношений Москвы и Баку. Однако сам президент Азербайджана Ильхам Алиев не посетил открытие форума — он успел приехать в Санкт-Петербург, однако срочно вернулся на родину.

Причиной стало падение самолета Azerbaijan Airlines, совершавшего рейс Баку – Грозный. Воздушное судно рухнуло в аэропорту казахстанского города Актау. Окончательные выводы о причинах катастрофы станут известны лишь через несколько месяцев, однако Баку сразу же обвинило Россию в трагедии. Предварительный отчет показал, что заявления не были чем-либо подкреплены. Оказалось, что неполадки в самолете фиксировались еще раньше, а пилоты сами решили приземляться в Актау, а не в Минводах или Махачкале. К тому же четкого ответа об истинных причинах катастрофы официально нет и сегодня: результаты расследования пока так и не опубликованы.

Однако начало конфликта было положено. Официально власти Азербайджана совершали выпады в сторону России, а после выделили Украине транш на 1 млн долларов. Несмотря на попытки Москвы уладить спорные моменты, Баку продолжал обострять ситуацию. Британский след в происходящем же становится все более явен.

5 млрд фунтов стерлингов на «разные проекты»

Так, в марте 2025 года Лондон посетил глава отдела по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Там он встретился с министром по делам Европы, Северной Америки и Заморских территорий Стивеном Доутином, советником по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом и государственным министром Минобороны Великобритании и пожизненным пэром Верноном Кокером. Подобное нетипично, поскольку дипломаты как правило не ведут совещания с представителями силовых и разведывательных ведомств.

Еще один эпизод сотрудничества Баку и Лондона был зафиксирован 30 апреля — тогда прошло заседание Межправительственной комиссии Азербайджан – Великобритания. По его результатам британские власти выделили Азербайджану 5 млрд фунтов стерлингов на проекты «в сферах экономики, транспорта и инфраструктуры». После этого Алиев отказался приехать на посвященный 80-летию Победы парад 9 мая в Москве, а позднее Баку остро отреагировал на задержание представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» Станислав Тарасов считает, что причина действий Баку — британское влияние. Он не исключает, что Азербайджану могли что-то пообещать.

«Одна из основных версий заключается в том, что на фоне критического положения Ирана Азербайджану могли намекнуть, что в случае демонтажа этой страны он получит те её территории, где исторически преобладает азербайджанское население», — сказал специалист.

Британцы же делают ставку на разрушение стратегических коммуникаций России, идущих в Иран и далее через Азербайджан. Лондон в этом плане работает как на себя, так и на страны Запада — после разрушения стабильности в Закавказье у них откроется возможность «поджечь» уже Среднюю Азию, которая играет важное значение не только для Москвы, но и для Пекина.

«Главная цель Запада сегодня – надавить на Россию, используя Азербайджан как инструмент давления. Запад создаёт иллюзию, будто Баку способен противостоять Москве, подталкивая его к рисковым шагам. Но любой конфликт на Кавказе приведёт к мощному взрыву во всём регионе, дестабилизируя не только Россию, но и сам Азербайджан, и всю Евразию», — резюмировал востоковед Бридже.

Политолог Геннадий Подлесный предположил, что решающее значение для Азербайджана имеют политические и финансовые интересы руководства республики. По этой причине он заметил, что считать Баку обычной марионеткой не стоит. Политолог Юрий Светов же указал, что принципиальное значение в этой ситуации будет иметь соразмерность реакции Москвы — просто пригрозить уже будет недостаточно.