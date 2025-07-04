Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

В ходе телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин рассказал ему о ходе переговоров с Киевом по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент информировал своего американского коллегу о том, что мы сейчас ожидаем согласования дат третьего раунда прямых переговоров», – передает ТАСС слова Песков.

Сегодня Трамп заявил, что недоволен прогрессом по Украине. Он также прокомментировал остановку военной помощи Киеву, о которой ранее сообщил Пентагон. По словам американского президента, США продолжают поставлять оружие и боеприпасы киевскому режиму. И будут это делать и дальше.

Песков отметил, что в Москве внимательно относятся ко всем заявлениям Трампа. Также представитель Кремля подчеркнул, что встреча лидеров двух держав просто необходима, но она будет проведена только после всей необходимой подготовки.

Напомним, телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся накануне вечером. Российская сторона оценила звонок положительно.