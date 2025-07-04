Встреча с Трампом, контакты с Афганистаном. О чем Песков рассказал журналистам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообщался с журналистами и ответил на вопросы, связанные с актуальными темами внешней и внутренней политики. Как сообщает РИА Новости, речь зашла и о беседе российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом

По словам Пескова, Путин проинформировал Трампа, что Россия ждет согласования дат третьего раунда переговоров с украинскими властями. Отдельно речь коснулась и возможной встречи двух президентов.

«Встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена», — цитирует его РИА Новости.

Говоря об Афганистане, Песков заявил, что контакты со страной будут налаживаться на различных уровнях. При этом в планах Путина пока нет встречи с представителями руководства страны.

Песков также ответил на вопрос о сроках послания главы государства Федеральному Собранию. Пока они не определены.

«Как только президент посчитает это необходимым, мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Кроме того, Кремль своевременно проинформирует о мероприятиях с участием президента в рамках празднования Дня Военно-морского флота.

Отдельно Песков рассказал о ближайших планах Путина. В пятницу, 4 июля, он проведет совещание с постоянными членами Совбеза. В воскресенье, 6 июля, глава государства планирует по видеосвязи принять участие в пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдет в Бразилии.