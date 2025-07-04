Народного артиста России внесли в список нацугроз Украины

Украина внесла народного артиста России Юрия Чернова в список лиц, «угрожающих национальной безопасности». Об этом сообщили в украинском Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

Украинские чиновники заявили, что Чернова внесли в список из-за съемок в фильме Алексея Пиманова «Крым», вышедшем в 2017 году. В картине рассказывается история любви жителя Севастополя и киевлянки на фоне крымских событий 2014 года.

По данным ТАСС, с июня 2017-го Чернов внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ). Чернов известен своими ролями в фильмах «Доживем до понедельника», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Электроника» и многих других.

Ранее в базу «Миротворца» внесли российского актера, исполнителя одной из главных ролей в фильме «Анора» Марка Эйдельштейна. На украинском сайте 23-летнего актера обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «неоднократном сознательном нарушении государственной границы Украины».

«Миротворец» неоднократно подвергался критике, в том числе со стороны ООН, за публикацию личных данных, полученных незаконным путем. Правозащитники предупреждали, что это ставит под угрозу безопасность людей. Представитель МИД России Мария Захарова называла базу «списком на уничтожение».