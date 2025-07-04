В Кремле ответили на вопрос о будущих контактах между РФ и Афганистаном

У Москвы пока нет планов по контактам с Кабулом после официального признания Исламского эмирата Афганистан и власти талибов (движение внесено в список террористических организаций), но связь между странами будет налаживаться.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент планов нет, но в рамках двусторонних отношений на различных уровнях контакты будут налаживаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

3 июля Министерство иностранных дел России сообщило о признании Афганистана. В тот же день заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва видит значительные перспективы взаимодействия с Кабулом в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.