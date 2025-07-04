Песков ответил на недовольство Трампа

Дмитрий Песков отреагировал на заявления Дональда Трампа о том, что он разочарован итогом разговора с Владимиром Путиным.

По его словам, Кремль внимательно относится ко всем заявлениям американского лидера.

"В ходе разговора Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь целей спецоперации. Предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным, Россия продолжает спецоперацию", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин проинформировал Трампа о том, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.

Отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа, Дмитрий Песков заявил, что она необходима, но она должна быть хорошо подготовлена.

Накануне Дональд Трамп заявил, что остался разочарован телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, Россия не собирается прекращать специальную военную операцию.