Лавров раскрыл, какая развязка конфликта с Киевом не устроит Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом заявил, что Москву не устроит развязка конфликта с Украиной без учета законных интересов РФ в сфере безопасности.

Как объяснил Лавров, если развязка не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности, то Россия не может быть ею удовлетворена.

Лавров высказался о месте проведения следующих переговоров России и США

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что при установлении мира на Украине должны устранены любые нарушения прав русского и русскоязычного население. Лавров добавил, что соглашение должно гарантировать неповторение любых нарушений.