Байден рассказал о просьбах европейских политиков

Экс-президент США Джо Байден заявил о том, что получает звонки от европейских лидеров с просьбами вернуться в политику. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший американский лидер пояснил, что ему позвонил целый ряд европейских лидеров. При этом он отметил, что не собирается «вдаваться в подробности» переговоров.

«Просят меня вовлечься. Я не собираюсь, но я даю советы. Я также сталкиваюсь с тем, что многие коллеги — демократы и республиканцы — звонят мне», — заявил Байден, не став раскрывать темы, по которым с ним консультировались.

Джо Байден был самым старым действующим президентом США и нередко допускал в своих публичных выступлениях оговорки. Например, в 2021 году он перепутал имена лидеров Евросоюза, сказав, что общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем и бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, которые умерли. Из-за частоты подобного рода ошибок в США и других странах звучали сомнения по поводу его умственных и физических способностей.

В июле 2024 года Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США. Этому решению предшествовали провальные дебаты с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, неудачные переговоры с финансистами, а также требования спонсоров и видных демократов отказаться от предвыборной гонки.

Однако незадолго до завершения своего срока Байден разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS - администрация США отказывалась от этой идеи, пока на выборах не победил Дональд Трамп. Также незадолго до инаугурации Трампа уходящая администрация США ввела санкции против 50 российских банков.