Названа истинная причина недовольства Трампа разговором с Путиным

Дональд Трамп недоволен результатами телефонного разговора с Владимиром Путиным из-за Ирана, а не из-за Украины. Так прокомментировал заявление президента США политолог Сергей Марков. Штаты хотят, чтобы Тегеран полностью свернул не только ядерную программу, но и производство оружия. Москва на это предложение Вашингтона ответила отказом.

Позиция Кремля по украинскому кризису Трампу хорошо известна, он к ней уже привык, заявил Сергей Марков. Другое дело – Иран. Именно ближневосточный трек, по мнению эксперта, был ключевым во вчерашнем разговоре двух лидеров. Президент США пытался уговорить Владимира Путина надавить на Тегеран по ядерной программе и МАГАТЭ – не вышло.

- Иранская проблематика была главной. Трамп предлагает Путину добиться от руководства Ирана пойти на требования США, которые включают отказ от обогащения урана. Но с этим Путин согласен. Еще одно требование – допуск МАГАТЭ. С этим Путин тоже согласен, но относительно. Он знает, что этого добиться трудно, поскольку иранцы рассматривают МАГАТЭ как агентов американской и израильской разведки. И третье – Трамп хочет, чтобы ядерное топливо производилось на территории США, а оплачивали его арабы. Но иранцы не доверяют США, и Путину выгодно, чтобы это топливо производилось в России, - разъяснил политолог.

Кроме того, Штаты требуют, чтобы Иран свернул программу производства ракет. Это фактически означало бы полное разоружение исламской республики, за которым последовала бы эскалация и новые акты нападения со стороны Израиля, уверен Марков.

- Американцы требуют, чтобы Иран прекратил поддержку так называемой шиитской оси сопротивления – Хезболлы, хуситов и иракских шиитов. На это Тегеран тоже не пойдет, для них это означало бы тоже фактическое разоружение и уход из региона. Правительство Ирака, увидев это, начнет помогать противникам Ирана, что Тегерану невыгодно, - прокомментировал аналитик.

Второй сюжет недовольства Трампа связан с Украиной. Американский лидер продолжает предлагать России безусловное перемирие с Киевом.

Путин ответил Трампу на призыв остановить боевые действия