В Госдуме раскрыли цель удара по Киеву

В Госдуме прокомментировали сообщения о том, что минувшей ночью был нанесен мощный удар по Киеву с применением БПЛА и ракет различных типов, после чего в городе произошли пожары и украинская столица буквально погрузилась в черный дым.

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"Удары по Киеву стали сигналом, в том числе, западным странам, в том числе для Германии, которая продолжает поставлять оружие", - приводит портал News.ru слова представителя нижней палаты российского парламента.

Депутат отметил, что канцлер Германии Фридрих Мерц все никак не угомонится, поэтому пусть подумает.

Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву

"Пусть Европа бережет голову", — подчеркнул парламентарий.

Кроме этого, он отметил, что с одной стороны уничтожаются объекты военно-промышленного комплекса Украины, в частности, склады боеприпасов на аэродроме Жуляны на окраине Киева, с другой - "идет психологическое воздействие на Киев, это означает, что ему быстрее надо начинать переговоры, дальше будет хуже".