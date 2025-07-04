Орбан раскрыл мнение европейцев по поводу вступления Украины в ЕС

Граждане большинства стан Евросоюза выступили бы против присоединения Украины к сообществу в случае голосования по этому вопросу, так как не хотят «принимать войну».

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.

«Если мы примем в свой состав Украину, то мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику», - пояснил он в утренней программе радиостанции Kossuth.

Орбан напомнил, что референдум по вопросу вступления Украины в Евросоюз уже был проведен в Венгрии, и 95% респондентов высказались против.

«Венгры не поддерживают членство Украины в ЕС», - заявил Орбан, заверив, что не позволит проигнорировать это мнение, и Будапешт намерен блокировать принятие Украины в объединение.

В конце февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия сначала рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, а затем выступила с рекомендацией начать переговоры о вступлении этих стран в объединение. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в Евросоюзе.

Орбан назвал новую угрозу со стороны Украины

При этом в Брюсселе подчеркивали, что членство станет возможным только после завершения странами необходимых реформ. Переговоры о вступлении Украины в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в шесть блоков. Обсуждения стартовали еще летом 2024 года, а в феврале текущего года Будапешт заблокировал открытие первого кластера. При этом Киев планировал открыть его в апреле, а следующие два - в июне.