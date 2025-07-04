Эксперт: Сирия воспринимает Москву как часть прошлого

Россия оказалась перед реальностью, в которой новая сирийская власть уже воспринимает ее не как гаранта лучшего будущего. К такому выводу пришел в своей статье для «Независимой газеты» ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов.

В декабре 2024 года отряды вооруженной сирийской оппозиции взяли под контроль Дамаск. На фоне этого президент Сирии Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию, где ему предоставили убежище. В МИД РФ сообщили, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил покинуть страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Несмотря на то что после смены власти в Дамаске российские военные базы в Латакии и Тартусе были сохранены, они находятся в изоляции от новой системы управления, отметил Николай Сухов.

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При этом, по его словам, дипломатическая активность между Сирией и Россией «носит скорее тактический, чем стратегический характер», и официальный Дамаск не скрывает недовольства прошлым союзом Москвы с Асадом.

«К середине 2025 года Россия формально сохраняет присутствие в Сирии, но это присутствие утратило характер стратегического влияния. Россия не входит в состав ни одного консорциума, реализующего проекты восстановления, и не получает доступа к гуманитарным или инвестиционным инициативам, управляемым новой администрацией или международными агентствами», - констатировал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН.

Он также отметил, что в настоящее время «Россия оказалась перед реальностью, в которой новая сирийская власть воспринимает Москву не как гаранта лучшего будущего, а как часть прошлого». И даже при наличии военного и дипломатического присутствия в стране Россия «уже не формирует правила игры», уверен эксперт.