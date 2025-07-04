Политики Европейского союза (ЕС) вряд ли смогут оказать какое-либо влияние на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в пятницу, 4 июля, выразили в итальянской газете La Stampa.

В материале добавили, что российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп не допустят подобного, так как в приоритете «прямой диалог».

На данный момент Украина находится в критическом положении. Помощи от Европы недостаточно, а США с каждым днем только теряют интерес. С другой стороны на Киев давит Москва.

— Прямая линия Вашингтон — Москва служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев от переговоров по Украине, — добавили в издании.

3 июля российский лидер и президент США провели телефонные переговоры. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, беседа коллег длилась около часа.

Политолог раскрыл задачу нового разговора Путина и Трампа

В ходе разговора Путин сообщил, что российская сторона продолжает искать переговорное решение украинского конфликта.

После этого Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным не добился никакого прогресса по Украине.