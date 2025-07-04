В Госдуме захотели проверить диаспоры

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить диаспоры и аффилированные с ними структуры, пишет РИА Новости.

В документе подчеркивается, что депутаты Госдумы не раз обращали внимание на то, что деятельность диаспор представляет угрозу для безопасности государства и его граждан.

Особую опасность, по их мнению, составляют преступные группировки, в которые входят лица с двойным гражданством — российским и иностранным, поскольку иностранные государства могут влиять на эти группы и использовать их в своих целях в ущерб интересам Российской Федерации.

Генпрокуратуру просят проверить азербайджанские диаспоры и московские рынки

Ранее депутаты Государственной Думы поспорили о статусе этнических объединений на территории России — они разошлись во мнениях относительно необходимости полного запрета деятельности этнических диаспор. Дискуссию в нижней палате парламента вызвало предложение члена Совета по правам человека (СПЧ) Марины Ахмедовой, которая выступила за полную отмену иностранных диаспор.