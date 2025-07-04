Посол Келин назвал Британию, Францию и ФРГ соучастниками США в нападения на Иран

Великобритания, Франция и Германия стали, по сути, соучастниками нападения США и Израиля на Иран. Такое мнение посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Эти грубые нарушения международного права были приняты Лондоном без всяких возражений. Но и вступать в крупную войну на Ближнем Востоке британцы отнюдь не спешат. Поэтому буквально в первые часы после атаки [США] на всех уровнях в Лондоне поспешили заявить о непричастности к обстрелу ядерных объектов Ирана", - сказал дипломат.

Впрочем, по его мнению, сути это не меняет, "особенно на фоне многолетних попыток Лондона - вместе с Берлином и Парижем - дискредитировать иранскую ядерную программу".

"Это фактически сделало эти страны соучастниками агрессии", - заявил Келин.

Он пояснил, что переговоры представителей стран "евротройки" (Великобритания, Франция и ФРГ) с иранской стороной до удара американцев и нападения Израиля на Иран велись в Вене.

"Туда постоянно приезжали политические директора "евротройки". Они делали все, чтобы надавить на Иран по разным параметрам и зафиксировать в докладе МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии - прим. ТАСС) и резолюциях, которые принимаются на заседаниях его совета управляющих, положение о том, что МАГАТЭ не может полностью подтвердить отсутствие у Ирана программы создания ядерного оружия. Именно последняя такая резолюция и была использована в оправдание ударов американцев по Ирану", - сообщил Келин.

СМИ сообщают, что разведка США узнала о разговорах Ирана об американских ударах

"На этом фоне не вызывает удивления реализуемая здесь шумная антииранская кампания. Выстраивание честного и равноправного диалога с Ираном, как и в случае с Россией, по-видимому, уже давно не входит в планы британского руководства", - сказал глава российской дипмиссии.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.