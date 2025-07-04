В Европе раскрыли план Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом показывает, что оба лидера стремятся выстраивать коммуникацию и сотрудничество напрямую без участия Европы. Об этом пишет издание La Stampa, передает РИА Новости.

Издание отмечает, что причина — отрезать европейцев от участия в переговорах по Украине.

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Однако наихудшая ситуация сложилась в Украине, которая практически не имеет ничего, чтобы предложить в текущих условиях. Автор утверждает, что киевский режим оказался в безвыходном положении.

Разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля. Стороны общались около часа и затронули широкий круг тем.