Матвиенко объяснила важность внесения изменений в Конституцию России

Без изменений в Конституции России, внесенных президентом России Владимиром Путиным пять лет назад, невозможно было бы полноценное развитие государства.

Об этом в своем Telegram-канале заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Пять лет назад, 4 июля, вступили в силу поправки в Конституцию России. Это особый день в нашей современной истории. Он определил гарантии необратимости нашего закрепления в новой геополитической реальности как значимой мировой державы», — подчеркнула она.

По словам спикера Совфеда, без поправок в конституцию, принятых пять лет назад, «невозможно было бы дальнейшее развитие России как суверенного, правового социального государства».

В Госдуме допустили новое изменение Конституции России

В конце мая председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что национальная идея должна основываться на традиционных ценностях и ее необходимо закрепить в Конституции России.