В Госдуме объяснили значимость нового разговора Путина и Трампа

Телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом свидетельствуют о том, что стороны продолжают работу над восстановлением отношений держав, предположил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА Новости.

Беседа лидеров России и США состоялась в четверг, 3 июля. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.

«Новый разговор президентов России и США, безусловно, говорит о продолжении линии на дальнейшее восстановление российско-американских отношений. Владимир Путин и Дональд Трамп в этот раз говорили больше часа», — отметил Слуцкий.

По его оценке, глава России последовательно и напрямую доносит позицию РФ относительно украинского урегулирования и необходимости устранения первопричин общего кризиса безопасности.

«Не менее важно и то, что Путин и Трамп говорят и ищут развязки в ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, обсуждают совместные экономические проекты в энергетике и исследований космоса, взаимообмен фильмами для продвижения традиционных общечеловеческих ценностей», — пояснил глава комитета.

Слуцкий констатировал, что переговоры сторон также свидетельствуют о закреплении уважительной тональности во взаимных контактах.

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При этом, резюмировал политик, следует понимать, что до полноформатного восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном предстоит пройти большой путь.