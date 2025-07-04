Лавров высказался о месте проведения следующих переговоров России и США

Россия готова рассмотреть такую гостеприимную площадку как Саудовская Аравия для следующих переговоров с американскими представителями.
Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел королевства Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Мы готовы рассмотреть эту гостеприимную площадку для следующих переговоров с США. В прошлый раз мы чувствовали себя предельно комфортно, поэтому мы будем иметь ее в виду, если будут намечаться новые контакты с американскими представителями. Москва по согласованию с Вашингтоном будет рассматривать Эр-Рияд как место для нового раунда переговоров», — отметил дипломат.