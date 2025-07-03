Посол РФ оценил перспективы восстановления отношений РФ и Дании
Восстановление нормальных отношений и возобновление взаимодействия между Данией и Россией при нынешнем правительстве королевства исключено. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
Он отметил, что Дания «ратует за нанесение военного и стратегического поражения России, выступает за ужесточение антироссийских санкций и противодействует российским интересам на международной арене».
«В таких условиях восстановление нормальных отношений полностью исключено», — добавил Барбин.
Посол напомнил, что из-за агрессивной политики Копенгагена объем взаимной торговли по сравнению с 2021 годом сократился примерно в семь-восемь раз. Также под колоссальным давлением, по его словам, находятся российские соотечественники, в отношении которых в Дании инициированы полицейские расследования.
«Свобода высказывания в Дании по событиям на Украине давно канула в лету. Отличная от датского правительства точка зрения считается недопустимой. Это касается всех, не только наших соотечественников. Несогласные с курсом Копенгагена выдавливаются из политики, лишаются возможностей преподавать в датских учебных заведениях, становятся объектами для оголтелых нападок в местных СМИ», — заключил Барбин.