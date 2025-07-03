Раскрыто, кто положил трубку последним в разговоре Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о том, кто первый положил трубку в конце телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ушакова, сказать о том, кто положил трубку первым, нельзя. Однако помощник президента заявил, что последними трубку положили переводчики, которые также присутствовали при общении Путина и Трампа.

«Нельзя сказать, кто первым положил трубку», — заявил Ушаков.

Раскрыты детали разговора Путина и Трампа

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор. Как уточнил Ушаков, во время переговоров российский президент рассказал главе Белого дома о реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.