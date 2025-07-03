Дмитриев отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа

Новая глава сотрудничества между Россией и США начинается после телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Так их беседу прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель главы государства по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, позитивное сотрудничество между государствами жизненно важно для глобального мира и процветания.

«Начинается новая глава», – написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

Напомним, 3 июля состоялся шестой с начала года разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Рассказывая о подробностях беседы, помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер «ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действия на Украине». В ответ Владимир Путин сообщил, что Москва продолжает искать переговорное решение конфликта, но сообщил, что «Россия будет добиваться поставленных целей и устранения всем известных первопричин, приведших к конфронтации».

Также президента договорились обменяться фильмами о традиционных ценностях.