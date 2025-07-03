Путин поинтересовался ценой "счастья" и предложил менять его на картошку

Президент РФ Владимир Путин ознакомился на выставке в Национальном центре "Россия" с продукцией компании "Дикая Сибирь", которая производит варенья и сиропы из таежных ягод, трав и кедровых орехов.

Глава компании Александр Деев рассказал главе государства, что в последние 2 месяца 5% заказов "Дикой Сибири" приходится на белорусских потребителей.

"Будем менять на картошку", - со смехом предложил президент. "Даже с картошкой получается вкуснее", - нашелся предприниматель.

Представляя свою продукцию, Деев подчеркнул, что человек благодаря синтезу серотонина испытывает чувство, близкое к счастью, употребляя сахарный сироп.

"И сколько стоит счастье?" - поинтересовался Путин.

Как оказалось, цена невелика - 204 рубля за баночку.

Такую баночку Деев - многодетный отец - подарил президенту, показав изображенного на этикетке соболя, "который тоже любит бруснику". "И орешки", - добавил Путин, а также назвал отца пятерых детей "очень счастливым человеком" и передал самые лучшие пожелания его супруге и детям.