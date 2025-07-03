Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа длился почти час

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длился почти час.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Только что закончился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — сказал он.

Ушаков также заявил, что Путин и Трамп обсудили Украину.

Ранее сообщалось, что Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа.