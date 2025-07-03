Путин ответил Трампу на призыв остановить боевые действия
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил некоторые подробности телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который завершился несколько минут назад.
"Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине", - сказал Ушаков.
В ответ президент России отметил, что Москва продолжает искать переговорное решение украинского конфликта.
В тоже время Путин подчеркнул, что Россия не откажется от устранения всех первопричин этой конфронтации.
Кроме этого Путин проинформировал Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.
Раскрыты детали разговора Путина и Трампа
Стороны обстоятельно обсуждали ситуацию вокруг Ирана, Сирии и на Ближнем Востоке в целом. И обговорили ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса.
Возможная личная встреча не обсуждалась, но лидеры договорились продолжить общение.