Путин ответил Трампу на призыв остановить боевые действия

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил некоторые подробности телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который завершился несколько минут назад.

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"Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине", - сказал Ушаков.

В ответ президент России отметил, что Москва продолжает искать переговорное решение украинского конфликта.

В тоже время Путин подчеркнул, что Россия не откажется от устранения всех первопричин этой конфронтации.

Кроме этого Путин проинформировал Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.

Раскрыты детали разговора Путина и Трампа

Стороны обстоятельно обсуждали ситуацию вокруг Ирана, Сирии и на Ближнем Востоке в целом. И обговорили ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса.

Возможная личная встреча не обсуждалась, но лидеры договорились продолжить общение.