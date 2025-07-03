Путин пошутил про роботов-уборщиков

Президент России Владимир Путин во время посещения выставки растущих российских брендов «Знай наших» обратил внимание на робота-уборщика ростовской компании Waybot Robotics. Об этом пишет РИА Новости.

Гендиректор бренда Максим Олейников рассказал российскому лидеру, что заказы на робота поступают со всех концов страны, изделия отправляют и в Санкт-Петербург, и на Камчатку.

В настоящее время, заметил предприниматель, продукции компании нет только в Кремле.

«Откуда вы знаете, что его там нет?», — пошутил в ответ Путин.

Бизнесмен также поделился планами Waybot Robotics.сделать так, чтобы подобный робот был в каждой квартире, каждом доме.