Раскрыты детали разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом проинформировал его о реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.

Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«[Путин] проинформировал о ходе реализации стамбульских договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле», — сказал он.

Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа длился почти час

Путин также сообщил рампу, что Россия продолжает искать переговорное решение украинского конфликта. Кроме того, российский лидер заявил американскому коллеге, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации.