Путин: Россия сыграла роль в становлении американской государственности

Россия сыграла значительную роль в формировании американской государственности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности», — передал слова президента его помощник Юрий Ушаков в ходе брифинга.

Его цитирует корреспондент URA.RU. Кроме того, во время телефонного разговора российский лидер поздравил Трампа с наступающим Днем независимости Штатов.

Путин решил не обижать Трампа

Сегодня, 3 июля, состоялся диалог между российским и американским президентами. Он начался в 17:00 по московскому времени.