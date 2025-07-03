Евросоюз намеревается использовать замороженные суверенные российские активы для помощи Украине, предположил в разговоре с News.ru сенатор Владимир Джабаров.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз считает прекращение Вашингтоном поставок оружия Украине сигналом для наращивания европейских поставок Киеву.

Сенатор заметил, что у европейских стран нет собственных средств для поддержки Киева, на фоне этого они рассматривают конфискацию российских средств как единственный выход.

«Я думаю, что ЕС рассчитывает своровать наши активы, которые арестованы. Тогда вообще будет грабеж, на который мы ответим изъятием всех их активов», — подчеркнул Джабаров.

Сенатор уточнил, что у Европы в финансовой сфере не меньше проблем, чем у Украины.

Напомним, что дискуссия о судьбе российских активов в западном политическом пространстве идет на протяжении нескольких лет.

Соединенные Штаты и Великобритания прямо выступают за конфискацию и использование средств, Франция, Германия, Италия, Япония и Саудовская Аравия выступают против реализации подобных инициатив.

Согласно международному праву, отмечают эксперты, активы государств могут быть конфискованы лишь в трех случаях: при одобрении в Совете Безопасности ООН; при наличии решения Международного суда; при заключении послевоенной сделки о репарациях.

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По мнению аналитиков, ничего из перечисленного сейчас невозможно: Россия как член Совета Безопасности ООН непременно наложит вето на подобное решение остальных членов Совбеза; Международный суд не примет дело к рассмотрению; конфликт не завершен и мирный договор не подписан.