Путин рассказал о том, кто должен отвечать за финансы в семье

Президент России Владимир Путин рассказал о том, кто должен отвечать за финансовые вопросы в семье. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению президента, подобные вопросы в семье должна решать жена. Такое заявление он сделал во время посещения Национального центра «Россия». В ходе мероприятия президент встретился с основателем мордовского бренда Incrua Артуром Салякаевым — тот признался, что в его семье именно супруга является финансовым директором. Путин такое распределение обязанностей оценил положительно.

«Супруга, конечно, финансовый директор. <...> Она занимает самую правильную позицию», — заявил он.

Помимо этого Путин также пообещал, что игрушки бренда украсят «Елку желаний» — его об этом попросил лично Салякаев.

Ранее Путин рассказал о том, когда пройдут его следующие переговоры с президентом США Дональдом Трампом.