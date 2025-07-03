Песков рассказал о разговоре Путина и Трампа

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время идет. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также, по словам пресс-секретаря главы государства, планируется, что по его окончании состоится брифинг.

Напомним, 3 июля, в ходе посещения выставки в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» Владимир Путин сообщил, что сегодня он проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Также российский лидер досрочной прервал свое участие в форуме, «чтобы не обижать коллегу».

Путин решил не обижать Трампа

Позже предстоящий разговор подтвердил сам президент США, сообщив, что он состоится в 17.00 по московскому времени.