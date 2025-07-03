Путин решил попробовать новый российский лимонад
Во время посещения выставки отечественных брендов "Знай наших" в Национальном центре "Россия" президент РФ Владимир Путин заинтересовался натуральным лимонадом.
Глава государства заметил привлекательную баночку одного из российских брендов. Оказалось, что это полезный лимонад с соком и газировкой.
"А можно с собой взять? Попробовать?" - спросил Путин.
Конечно же, оказалось, что можно.
Президент передал баночку своим сопровождающим и заинтересовался другим напитком - со вкусом манго и чили.
"Это вместо всяких энергетических напитков", - решил он.
Глава компании пообещал прислать Путину еще один напиток - с пробиотиком бета-глюканом для снижения уровня холестерина.