Путин решил попробовать новый российский лимонад

Во время посещения выставки отечественных брендов "Знай наших" в Национальном центре "Россия" президент РФ Владимир Путин заинтересовался натуральным лимонадом.

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Глава государства заметил привлекательную баночку одного из российских брендов. Оказалось, что это полезный лимонад с соком и газировкой.

"А можно с собой взять? Попробовать?" - спросил Путин.

Конечно же, оказалось, что можно.

Президент передал баночку своим сопровождающим и заинтересовался другим напитком - со вкусом манго и чили.

"Это вместо всяких энергетических напитков", - решил он.

Глава компании пообещал прислать Путину еще один напиток - с пробиотиком бета-глюканом для снижения уровня холестерина.