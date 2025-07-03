В Минкультуры прокомментировали информацию об ограничениях для азербайджанцев

Министерство культуры России опровергло сообщения о том, что ведомство якобы направило рекомендации ограничить участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях на российской территории. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты заметили, что пресс-служба Минкультуры РФ представила отсканированную копию фальшивого документа.

«Внимание! Фейк! Распространяемая информация о том, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала распоряжение «Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации», носит полностью недостоверный характер!», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что представленный в публикациях документ не имеет никакой юридической силы.

Ранее МИД Азербайджана выразил удивление в связи с высказыванием спецпредставителя президента РФ Михаила Швыдкого об обеднении культурной среды республики без российских артистов.

В министерстве подчеркнули, что на фоне кризиса в двусторонних отношениях Москвы и Баку решение об отмене мероприятий с участием России «является адекватным шагом».