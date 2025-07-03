Путин решил не обижать Трампа

Владимир Путин досрочно прервал своё участие в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» из-за запланированного телефонного разговора с Дональдом Трампом.

«Понимаю, что мы могли бы и больше поговорить. Но неловко, обидятся там ещё», - сказал президент, обращаясь к участникам мероприятия.

Напоследок он спросил у аудитории, что бы они хотели передать президенту Трампу, и один из участников выразил пожелание «обмениваться фильмами», чтобы «поделиться тем, кем мы на самом деле является и какую ценность мы несём».

Владимир Путин заявил, что предложение «вообще должно понравится Трампу, поскольку он пропагандируется именно такую повестку».

Путин также пообещал передать президенту США привет от участников форума.

Путин рассказал, когда поговорит с Трампом

Телефонный разговор лидеров состоится в преддверии Дня независимости, который США отмечают 4 июля.

Ранее Госдеп США впервые за три года поздравил россиян с Днём России.