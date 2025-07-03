Президент России Владимир Путин сегодня, 3 июля, проведёт телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Пресс-секретарь главы государства недавно отмечал, что международный разговор планируется вечером.

Об этом президент сказал на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», когда ему представляли продукцию из ниши косметики.