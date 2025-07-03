Президент России Владимир Путин сегодня, 3 июля, проведёт телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Пресс-секретарь главы государства недавно отмечал, что международный разговор планируется вечером.
Об этом президент сказал на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», когда ему представляли продукцию из ниши косметики.
«Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», — сказал Владимир Путин.