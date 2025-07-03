Путин рассказал, когда поговорит с Трампом

Президент России Владимир Путин рассказал, что в четверг, 3 июля, у него пройдут телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер рассказал о запланированной беседе с Трампом во посещения выставки конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в национальном центре «Россия».

«Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», — уточнил Путин.

Ранее Трамп сообщил, что высоко оценивает высказывания Путина, прозвучавшие в беседе с журналистами и касающиеся отношений Москвы и Вашингтона.

Трамп высоко оценил заявления Путина