Захарова: консульский доступ к задержанным россиянам в Азербайджане согласован

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что консульские сотрудники получили согласие на доступ к гражданам России, задержанным в Азербайджане.

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«Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным гражданам России», – сказала она РИА «Новости».

Других подробностей представитель российского внешнеполитического ведомства не привела.

Напомним, что 28 июня региональное управление Следственного комитета России сообщило о задержании участников преступной группы в Екатеринбурге. Члены банды – выходцы из Азербайджана. 30 июня МВД азиатской республики провело операцию в офисе Sputnik в Баку, в результате которой были задержаны и позднее арестованы глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

В ответ на эти действия Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана и выразило протест, назвав действия Баку недружественными. Российская сторона потребовала немедленного освобождения как задержанных журналистов, так и других граждан России.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что военкор Коц призвал россиян бойкотировать товары из Азербайджана.