Хинштейн отреагировал на гибель замглавкома ВМФ под Курском

Бригаду заместителя главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) Михаила Гудкова, который погиб в Курской области, перебрасывали на самые трудные направления. Об этом написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Он был Героем и погиб как Герой. Как замглавком он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих. Обязательно увековечим память Гудкова на Курской земле, за которую он отдал жизнь», — написал Хинштейн.

По его словам, Гудков после того, как стал заместителем главнокомандующего ВМФ, лично выезжал в части и находился на позициях. 155-я бригада выполняла все задачи, которые казались недостижимыми, добавил Хинштейн и подчеркнул, что военнослужащие бригады демонстрировали беспримерный героизм.

Что известно о погибшем заместителе главкома ВМФ

Гудков, по сообщению Минобороны, погиб 2 июля во время боевой работы в одном из районов Курской области. Генерал-майор должен был участвовать в реформе сил морской пехоты, его местоположение под Курском могло быть раскрыто радиоразведкой Украины.